Navio que transporta contêineres colide com três balsas no Porto de Santos

São Paulo – Um navio porta-contêineres colidiu com três balsas de transporte de veículos na noite deste domingo, 6, no Porto de Santos, do lado do Guarujá.

O navio Santos Express tem cerca de 330 metros de comprimento e, de acordo a Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) de São Paulo, entrava pelo canal do Porto quando atingiu as embarcações da Companhia.

Duas das balsas estavam atracadas no píer do estaleiro, fora de operação em razão do baixo movimento. A terceira estava no local de atracação e já havia descarregado todos os veículos que transportava.

O acidente não deixou vítimas, mas a Dersa informou que avaliará os danos materiais causados às embarcações. Por isso, a frota de balsas ficará reduzida nos próximos dias até que todos os reparos sejam concluídos, fato que pode aumentar o tempo de espera pela travessia de veículos entre Santos e Guarujá.