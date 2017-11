“Não tem necessidade”, diz Tripoli sobre foro privilegiado

Brasília – O líder do PSDB na Câmara, deputado Ricardo Tripoli (SP), afirmou nesta terça-feira, 28, ser favorável ao fim do foro privilegiado para todos os políticos e integrantes do Poder Judiciário, inclusive presidentes dos três poderes.

“A princípio, não vejo necessidade de foro para ninguém”, afirmou Tripoli em entrevista à imprensa. Para ele, não há “necessidade” da existência da prerrogativa de foro. “Foro privilegiado não inocenta ninguém”, declarou.

Nas próximas semanas, a Câmara deve instalar comissão especial para analisar Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim do foro. A proposta prevê que apenas os presidentes dos três poderes poderão manter a prerrogativa.

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria pelo fim do foro privilegiado para deputados e senadores. O entendimento da Corte é de que esses políticos só podem ser julgados pelo Supremo por crimes relacionados ao mandato.