Não se mistura ciência com religião, diz Pontes sobre fala de Damares

São Paulo — O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, rebateu nesta quinta-feira (10) uma declaração da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, em que ela afirma que a perda de espaço da Igreja Evangélica se deu com a entrada da Teoria da Evolução nas escolas.

Em entrevista à Rádio CBN, Pontes disse que “não se deve misturar ciência com religião”.

“Ela deve ter falado isso em algum tipo de contexto que eu não sei exatamente. Mas, do ponto de vista da ciência, são muitas décadas de estudo para formar a teoria da evolução”, reforçou.

Em uma pregação de 2013, Damares já havia dito que é favorável ao ensino religioso nas escolas.

No vídeo rebatido por Pontes, ela é entrevistada pela pastora Cynthia Ferreira, então coordenadora do Portal Fé em Jesus. Aparece apenas um trecho da conversa, de cerca de 53 segundos, sem data de gravação.

“A igreja evangélica perdeu espaço na História. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas. Quando nós não questionamos. Quando nós não fomos ocupar a ciência. A igreja evangélica deixou a ciência para lá. ‘Ah, vamos deixar a ciência caminhar sozinha’. E aí cientistas tomaram conta dessa área. E nós nos afastamos”, disse.

Metas para a Ciência

Na entrevista à CBN, o ministro também falou sobre seus planos prioritários em frente à pasta.

Pontes defendeu a necessidade de atrair o setor privado para investimentos na área. “Precisamos atrair empresas. Precisamos ajudá-las a ter um ambiente positivo de negócios”, afirmou.

Em sua avaliação, a missão da pasta é produzir conhecimento através da ciência, produzir riqueza através de startups, melhorias de produtos e serviços e contribuir para a qualidade de vida das pessoas”.

Ele comentou também sobre os cortes em seu ministério. Segundo ele, será necessário fazer alguns ajustes para recuperar investimentos no CPPQ e no Finep.

“O CNPQ é essencial em pesquisa básica. É um dos nossos motores. Esse problema será tratado ao longo do ano”, afirmou.

Água

Uma das questões abordadas por Pontes na entrevista é sobre a água no Nordeste, que terá participação da Ciência e Tecnologia. “Essa segurança hídrica é função do Ministério do Desenvolvimento Regional, mas nós temos a função de ajudar na parte de tecnologias aplicáveis a isso”.

O ministro disse que ainda esse mês irá a Israel para verificar como funcionam os dessalinizadores deles.