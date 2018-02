Não há paz onde não há oportunidade para as pessoas, diz Alckmin

São Paulo – No mesmo dia em que a Câmara aprovou a intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), citou o papa Paulo VI para dizer que “o desenvolvimento é o novo nome da paz”.

“Não há paz onde não há oportunidade para as pessoas. Pode ter polícia, mas a paz é fruto de oportunidade para as pessoas”, disse o tucano, durante evento em fabrica da GM, em São Caetano do Sul.

Depois, ao questionado por jornalistas sobre se a declaração havia sido um recado para o Rio de Janeiro, Alckmin negou qualquer relação do seu comentário com a intervenção federal, mas ressaltou que o Brasil necessita de crescimento, que gera emprego, e inclusão, “para não deixar ninguém para trás”.