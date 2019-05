Não faz sentido atacar quem tem papel fundamental na reforma, diz relator

São Paulo — O relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, deputado federal Samuel Moreira (PSDB-SP), afirmou nesta segunda-feira, 27, que não faz sentido atacar alguém que tem papel fundamental no processo da reforma, querendo a reforma, após ter sido questionado sobre o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter endossado as manifestações, que tiveram como alvos principais o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e os parlamentares que compõem o chamado Centrão.

“Uma manifestação democrática, ordeira, não tenho objeção nenhuma. Agora, é preciso se desarmar. Não há sentido você atacar alguém que tem papel fundamental no processo da reforma, querendo a reforma”, disse o relator, em declaração à imprensa, depois de ter participado de evento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Moreira não acredita que as manifestações de ontem vão afetar a tramitação da reforma. “Maia e os líderes do centro político estão convictos com essa agenda”, disse. “Políticos experientes não vão se deixar levar por protestos”, acrescentou.