“Não estou com essa bola toda”, diz Bolsonaro sobre dar taça ao Palmeiras

Rio – Torcedor do Palmeiras, o presidente eleito Jair Bolsonaro reafirmou nesta quinta-feira, 29, que irá ao Allianz Parque, no domingo, para assistir à última partida do time paulista no Brasileirão. Ele negou, contudo, que possa participar da cerimônia de entrega da taça.

Segundo ele, o convite partiu da diretoria alviverde. A logística ainda não está definida, mas Jair Bolsonaro descartou entregar a taça aos campeões. “É muito pra mim. Não estou com essa bola toda.”

Bolsonaro tinha planejado ir a São Januário no último domingo, no jogo do Palmeiras diante do Vasco – a vitória por 1 a 0 garantiu ao time paulista o título antecipado. Por questões de segurança, ele desistiu na véspera. Agora, assegura que estará na rodada de encerramento da competição.

“Está tudo certo. Vamos lá ver o Porco jogar com o Vitória”, comentou o presidente eleito. “Meu nome é Jair, a exemplo de Jair Rosa Pinto, meia-esquerda do Palmeiras.”