Daniel Weterman, do Estadão Conteúdo

Por Daniel Weterman, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Após o voto da ministra Rosa Weber negando o habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal (STF), a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), afirmou no Twitter que não é hora de “desistir”.

Vamos acompanhar o julgamento até o final. Não desistimos. Por Lula e pelos milhões de brasileiros#LulaValeALuta — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 4, 2018

“Vamos acompanhar o julgamento até o final. Não desistimos. Por Lula e pelos milhões de brasileiros”, escreveu. Com o voto de Rosa, o placar do STF estava em 4 a 1 contra a concessão do habeas corpus ao petista.