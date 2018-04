Não convenci a mim mesmo que devo ser candidato, diz Joaquim Barbosa

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa disse nesta quinta-feira, 19, que ainda não sabe se quer ser candidato à Presidência da República este ano. Após sua primeira reunião oficial com a cúpula do PSB, ele afirmou que possui dúvidas de caráter pessoal e sinalizou que sua família estaria resistente à ideia.

“Há dificuldades dos dois lados. O partido tem sua história e eu tenho minhas dificuldades do lado pessoal. Não convenci a mim mesmo que devo ser candidato”, disse. Ele afirmou que uma eventual candidatura à presidência “afeta a vida de uma pessoa” e que ainda está pensando sobre o assunto. Ao ser questionado se sua família seria contra, ele respondeu que “não é a favor”.

Ele usou a sua indecisão para evitar temas polêmicos. Ao ser questionado sobre a reforma da Previdência, reforçou que ainda não é candidato.

Barbosa deixou claro que “ainda não conhece o PSB” e que esse foi seu primeiro encontro com um grupo maior de pessoas para trocar ideias. Ele declarou que ainda há bastante tempo para tomar uma decisão sobre uma eventual candidatura e que o prazo é flexível.

Ao deixar a reunião, mais cedo, o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, disse que “nem o próprio ministro se disse disposto a fazer uma caminhada pelo Brasil defendendo a sua postulação” no encontro. Sobre a fala, Barbosa afirmou que “já anda pelo Brasil inteiro” e que “conhece muito bem o País”.