Na UTI, Covas encontra-se em “excelente estado clínico”, dizem médicos

Internado desde ontem (11) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) , o prefeito de São Paulo Bruno Covas encontra-se hoje (12) em “excelente estado clínico”, disseram os médicos do Hospital Sírio-Libanês em boletim enviado à imprensa no meio desta tarde. O prefeito foi internado nessa quarta-feira por causa de um sangramento no fígado após procedimento para demarcação da lesão tumoral.

Segundo os médicos, hoje Covas não apresenta sinais de sangramento, mas continuará internado na UTI para monitoramento contínuo. Além de procedimento para estancar o sangue, ele também se submeteu ontem à quarta sessão de quimioterapia para o tratamento que faz por causa de um câncer na região do estômago.

Médicos ouvidos pela reportagem explicaram que sangramento em caso de tumores não representa necessariamente um agravamento da doença. O procedimento de demarcação do tumor no fígado foi feito pelos médicos para facilitar o tratamento. Como a lesão está reduzindo por causa da quimioterapia, a equipe médica decidiu demarcar a localização dela para que seja de fácil identificação em exames de imagem futuramente.

Bruno Covas foi internado no dia 23 de outubro no Sírio-Libanês para tratamento de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer. O prefeito foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.

Segundo informações da prefeitura, apesar de estar na UTI, Bruno Covas manteve hoje a sua agenda de despachos no hospital. Duas das quatro agendas previstas para a tarde desta quinta-feira foram canceladas por ordem médica. As outras duas, disse a prefeitura, foram realizadas.