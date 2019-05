Na TV, Eduardo Bolsonaro faz referência ao bordão “Lula livre”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, sugeriu o nome do ex-presidente Lula como dica para a palavra “livre” durante o programa Mega-Senha deste sábado (18), do canal RedeTV, fazendo uma referência ao bordão utilizado por petistas e simpatizantes, “Lula livre“.

O politico precisava dar dicas de palavras que remetessem ao termo. Antes de citar Lula, preso e condenado pela Lava Jato, Eduardo chegou a usar a palavra “preso”. Como sua colega não conseguiu adivinhar, ele disse “Lula”, repetindo por mais uma vez.

Sem o acerto da colega ainda assim, Eduardo Bolsonaro apelou para a palavra “pássaro”.