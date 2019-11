Na Paraíba, Bolsonaro entrega 4 mil casas do Minha Casa Minha Vida

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que o Brasil está recuperando a sua confiança no mundo e, após exaltar que a última viagem internacional que fez foi “um sucesso”, disse que muitos disseram que vão voltar a investir no Brasil e que grande parte desses recursos serão destinados à região Nordeste.

“O Nordeste é uma parte importante para o Brasil”, disse Bolsonaro, na inauguração de um complexo habitacional do programa Minha Casa Minha Vida em Campina Grande, na Paraíba.

“Não tem como falar de futuro sem falar de vocês”, completou, sob aplausos.

O presidente exaltou o fato de ter sido vitorioso no primeiro e no segundo turno das eleições em Campina Grande, uma das principais cidades do Estado. De modo geral, contudo, ele colecionou derrotas na região Nordeste.

Bolsonaro afirmou que, mesmo sem base aliada, tem aprovado muita coisa na Câmara e no Senado valendo-se do convencimento e do entendimento.

No rápido discurso, o presidente não falou do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, político com forte influência na região e que deixou a prisão na sexta-feira passada, beneficiado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), e do agora ex-presidente da Bolívia Evo Morales, que renunciou ao cargo na véspera após forte pressão popular e um ultimato da cúpula militar.

Moradias populares

O presidente entregou 4,1 mil moradias populares a famílias de baixa renda. Bolsonaro fez agradecimentos às autoridades que colaboraram para a conclusão do novo conjunto habitacional, e disse que, na política, “ninguém faz nada sozinho”.

“Para administrar esse país, temos que ter bons políticos ao nosso lado e, graças a Deus, o quadro de políticos no Brasil melhorou, e bastante. Temos aprovado muita coisa na Câmara e no Senado, com convencimento, com entendimento. Isso realmente faz uma boa política para o nosso Brasil”, disse ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, autoridades locais e parlamentares.

O Conjunto Habitacional Aluízio Campos tem 3.012 casas e 1.088 apartamentos de até 48 metros quadrados, avaliados em R$ 61 mil cada. Os contemplados com as novas moradias têm renda familiar de até R$ 1,8 mil mensais e, para o sorteio, foram reservadas cotas para famílias com idosos, pessoas com deficiência e crianças com microcefalia.

O empreendimento contou com aporte de R$ 262,5 milhões da União e tem infraestrutura completa, dois ginásios cobertos, três creches, duas escolas, duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e dez praças com academias de saúde.