198.000 casos de coronavírus

Estão registrados até a manhã desta quarta-feira mais de 198.000 casos de coronavírus no mundo. A China segue com cerca de 81.000 casos confirmados. Na Itália, o número de casos passou de 31.000. O segundo país mais afetado é o Irã, com 16.000 casos, seguido por Espanha e Alemanha, com quase 12.000 e 9.000 casos, respectivamente. O número de vítimas da doença passa de 7.900, mais de 2.500 delas na Itália. O Brasil tem 291 casos de coronavírus confirmados, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na noite de terça-feira, mas há projeções de que os números sejam maiores, já que nem todos os casos suspeitos estão sendo testados.

São Paulo registra primeira morte por coronavírus

O estado de São Paulo registrou a primeira morte por coronavírus no Brasil. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira. O paciente era homem, com 62 anos e tinha um histórico de diabetes e hipertensão. Ele não tinha histórico de viagem. Existem, ainda, quatro outros óbitos no mesmo hospital, que ainda não se sabe qual o agente causador, segundo informações do coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David Uip. O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, informou que a vítima está sendo tratada como caso de transmissão comunitária do vírus. “Temos de repensar cada vez mais as medidas de prevenção, principalmente por se tratar de um óbito comunitário”, declarou o secretário. Uma segunda morte está sendo investigada no Rio de Janeiro, embora ainda não se saiba se a vítima morreu devido ao novo coronavírus.

Gol cancela todos os voos internacionais

A Gol, maior empresa aérea brasileira, anunciou nesta terça-feira que está suspendendo a partir do dia 23 de março todos os seus voos para o exterior. A medida, prevista para durar até 30 de junho, tem como objetivo “garantir a segurança de clientes e colaboradores” e “adequar as operações ao novo cenário da demanda por transporte aéreo”, segundo comunicado à imprensa. As empresas aéreas do mundo inteiro estão sofrendo com uma brusca queda no número de passageiros por causa da pandemia do coronavírus Covid-19. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) estima que a demanda por voos domésticos no Brasil caiu 30%, e por voos internacionais, 50%. Além de cortar os voos para o exterior, a Gol estima que vai cortar sua oferta de voos domésticos entre 50% e 60%. No total, a companhia espera diminuir entre 60% e 70% suas operações até meados de junho.

Alitalia nacionalizada

O governo da Itália aprovou na terça-feira um plano para renacionalizar a companhia aérea Alitalia. A pandemia de coronavírus levou a empresa a desistir de planos de venda. Decreto do governo italiano afirma que “uma nova empresa totalmente controlada pelo Ministério da Economia e Finanças, ou controlada por uma empresa com participação predominantemente pública direta e indireta será estabelecida”. A Alitalia buscava uma venda para se recuperar de sérios problemas financeiros, mas a situação piorou completamente após a redução dos voos em meio ao coronavírus. A compra da empresa pelo governo italiano faz parte de um pacote de socorro de 25 bilhões de euros para a economia do país.

Espanha estatiza hospitais privados

A Espanha adotou uma medida drástica para tentar barrar a propagação do novo coronavírus e garantir que a população consiga receber atendimento médico adequado: vai estatizar todos os hospitais enquanto a epidemia durar. No último domingo, o país decretou estado de emergência em razão da epidemia da doença. “Durante o período de epidemia de Covid-19, os cuidados com a saúde da população não podem ser atendidos adequadamente apenas com os recursos materiais e humanos em cada comunidade autônoma. Portanto, eles terão à disposição centros e estabelecimentos de saúde privados, seus funcionários, e as sociedades focadas em acidentes de trabalho”, informou o governo do país. Em 48 horas, todas as empresas particulares que atuem no setor da saúde devem se apresentar ao governo espanhol, assim como as empresas que tenham a capacidade de produzir produtos e equipamentos utilizados na saúde.

Shoppings deverão reduzir funcionamento no Brasil

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) recomendou aos associados com empreendimentos localizados em áreas com casos confirmados de coronavírus que funcionem em horário reduzido, das 12 horas às 20 horas, a partir desta quarta-feira 18. Isso significa uma redução de 4 horas no expediente diário dos shoppings, que costumam ficar abertos das 10 horas às 22 horas. Já os shoppings localizados em áreas que não tiveram nenhum caso confirmado da doença devem monitorar a evolução do quadro local, mas não há recomendação para mudança no horário de operação, de acordo com comunicado publicado há instantes pela associação nacional. “Tal medida atende a solicitação dos lojistas e está alinhada com a recomendação do Poder Público para a redução de circulação de pessoas”, afirmou a Abrasce, em nota.

Minerva Foods suspende operação em 4 plantas

A Minerva Foods anunciou nesta terça-feira que operações de abate serão suspensas em quatro unidades da companhia no Brasil como medida preventiva contra a transmissão do coronavírus e por problemas logísticos também relacionados à doença. A partir do dia 23, serão concedidas férias coletivas aos colaboradores das unidades Janaúba (MG), José Bonifácio (SP), Mirassol d’Oeste (MT) e Paranatinga (MT), que devem durar de dez a 15 dias, dependendo da planta, informou a companhia em nota. Funcionários das áreas administrativas, dos escritórios da Minerva em São Paulo (SP) e Barretos (SP), passaram a trabalhar em regime remoto como medida preventiva. “A decisão também está alinhada à piora dos cenários doméstico e global, que inclui queda da demanda no segmento de ‘food service’ e limitações logísticas em diversas partes do mundo”, acrescentou a empresa.

Vitória de Biden

Projeções apontam que o ex-vice-presidente Joe Biden venceu todas as três primárias realizadas na terça-feira em meio à corrida no Partido Democrata para escolher seu candidato à Presidência dos Estados Unidos. Biden disputa o restante das primárias com o senador Bernie Sanders, mais à esquerda. No fim da terça-feira, Biden já havia garantido mais da medade dos 1.991 delegados para vencer a nomeação. Na Flórida e em Illinois, os dois maiores estados em disputa, Biden teve 62% e 59% dos votos, respectivamente, com a apuração praticamente encerrada. No Arizona, que tem menos delegados, Biden tem 44% dos votos com quase 90% das urnas apuradas.