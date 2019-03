Mutirões ajudam atingidos pela chuva em São Paulo

São Paulo – No entorno da Avenida do Estado, entre a capital paulista e São Caetano, o drama dos afetados pela chuva impulsionou mutirões de ajuda. De carro ou a pé, pessoas ofereciam alimentos, itens de higiene pessoal, ração para animais e água. E contavam o número de moradores das casas para retornar com marmitas. “Tem muita gente cozinhando”, disse a servidora pública Beatriz Mayumi, de 34 anos.

Dona de um restaurante, Erica Cristina Cometti, de 38 anos, circulava na tarde desta segunda-feira, 11, com uma amiga, Mary Fernandes, para anotar o telefone de atingidos, com o objetivo de preparar jantar para eles. “Também estou arrecadando alimentos. Fizemos isso em 2018, quando teve um incêndio”, disse Mary.