Museu Nacional se solidariza com franceses após incêndio em Notre-Dame

Rio de Janeiro — O Museu Nacional do Rio de Janeiro, o mais antigo do Brasil e que perdeu grande parte da sua coleção de 20 milhões de peças após um incêndio em setembro de 2018, lamentou nesta segunda-feira (15), a destruição de parte da Catedral de Notre-Dame em Paris e se solidarizou com os franceses.

“O Museu Nacional lamenta o incêndio ocorrido na tarde desta segunda-feira na Catedral de Notre-Dame”, diz comunicado divulgado pela direção da entidade brasileira nas redes sociais. “Nossa instituição, que viveu episódio semelhante em sua história recente, se solidariza com os franceses neste momento.”

O Museu Nacional, com 200 anos de idade e cujas 20 milhões de peças datavam de diferentes períodos e países, foi arrasado pelas chamas no dia 2 de setembro de 2018 em uma tragédia que destruiu parte da história do Brasil e um dos acervos mais importantes da América Latina.

O incêndio na Catedral de Notre-Dame – um dos pontos turísticos mais conhecidos do Paris – durou mais de 8 horas. A estrutura da catedral foi salva, mas obras de arte importantes podem ter sido perdidas. As causas do incêndio estão sendo investigadas pelo Ministério Público francês. (Com agências internacionais).