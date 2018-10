Museu Nacional pedirá repasse de R$56 milhões para reconstrução

O diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, vai participar hoje (30) de audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, em busca de um repasse de R$ 56 milhões para a instituição. O valor será usado na reconstrução do prédio, que pegou fogo no dia 2 do último mês e teve parte do acervo destruído.

Segundo a assessoria do Museu Nacional, Kellner redigiu uma carta pública na qual sugere a elaboração de emenda parlamentar que garanta o valor. Se aprovada, a quantia será destinada para reconstruir a parte histórica do museu, incluindo o Palácio, sala do trono e fachada do prédio.

No encontro, o diretor e deputados federais devem conversar sobre as questões do museu e as perspectivas para os próximos anos. A população também pode participar da audiência enviando perguntas pelo site da Câmara.