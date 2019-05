Cidades brasileiras registram atos de apoio ao governo Bolsonaro

Da redação, com Estadão Conteúdo

Brasília – Em ato programado para acontecer em frente ao Congresso Nacional já reúne manifestantes em Brasília, em apoio às pautas do governo Bolsonaro.

Segundo o portal G1, além do Distrito Federal, ao menos 37 cidades em 11 estados também registram movimentações de apoiadores do presidente.

As manifestações de apoio estão agendadas para cerca de 350 cidades brasileiras neste domingo. A maior parte dos protestos deve começar a partir das 14 horas.

Elas acontecem em meio aos rachas dentro da direita expostos na última semana e divergência sobre o foco das pautas, que geraram críticas até mesmo entre os eleitores de Bolsonaro.

O mote mais difundido envolve a defesa de medidas que o governo tenta aprovar no Congresso, como a reforma da Previdência e o Projeto de Lei Anticrime, de Sérgio Moro. O Centrão deve ser o alvo principal desses manifestantes, que apontam o grupo como o vilão que impede o avanço da agenda.

Aqueles favoráveis ao presidente evitam corroborar com mensagens radicalizadas de alguns grupos que pedem o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). Essa, inclusive, foi a pauta que deu início às convocações.

STF e Centão são alvo em Brasília

Em ato de apoio ao governo em Brasília, um grupo de pessoas em um dos trios elétricos se fantasiou de lagosta, em forma de protesto ao edital STF que prevê refeições com lagosta e vinhos com premiação internacional.

Entre os gritos de defesa de pautas encampadas pelo governo, como a reforma da Previdência e o pacote anticrime e anticorrupção, o STF se tornou alvo. Há várias faixas e cartazes pedindo a instauração da CPI da “Lava Toga”, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o “ativismo judicial” em tribunais superiores.

De cima do trio onde estão os fantasiados de lagosta, manifestantes pedem pela instauração da CPI e reclamam da atuação da Suprema Corte. “A gente prende, eles soltam”, disse um dos participantes do protesto. “É muita palhaçada do STF, vamos exigir a CPI da Lava Toga”, acrescentou, completando que “motivos não faltam” para a apuração.

O chamado Centrão, que reúne parlamentares de Centro no Congresso, também é alvo de insatisfação. Segundo a última estimativa da Policia Militar, a manifestação em Brasília conta com 10 mil pessoas. Uma das faixas diz #foraMaia, em referência ao presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), e #foraSTF. “Alô Rodrigo Maia, o povo não é bobo. Ele sabe que você foi eleito pelo manto da impunidade”, diz um dos manifestantes do trio.

Presidente se manifesta sobre atos

Embora tenha agido, nos últimos dias, para desvincular os atos de qualquer patrocínio do Palácio do Planalto, Bolsonaro compartilhou nesta manhã em seu perfil oficial do Twitter vídeos de manifestações em Minas Gerais, Maranhão e Rio de janeiro.

Mais tarde, durante culto religioso na Igreja Batista Atitude, no Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro, Bolsonaro subiu ao palco com a mulher Michelle Bolsonaro, e discursou em defesa das manifestações que ocorrem neste domingo.

Segundo ele, “hoje é o dia em que o povo estará nas ruas”, em uma “manifestação espontânea”, como um recado “para aqueles que, com suas velhas práticas, não deixam que o povo se liberte”.

“Pela primeira vez na história do Brasil um presidente eleito está cumprindo o que prometeu na campanha”, afirmou Bolsonaro. O presidente se emocionou durante o discurso, ao agradecer a Deus pela sua vida. “Peço orações para mim, para o Brasil e para as autoridades. Para que possamos vencer os obstáculos”, discursou.

