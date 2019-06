Mulheres são mais da metade dos presos por tráfico no aeroporto de SP

Mais de 700 quilos de cocaína foram apreendidos, de janeiro a maio deste ano, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica — resultando na prisão de 119 pessoas, formalmente acusadas de tráfico internacional.

O volume supera o total confiscado no mesmo período do ano passado. As informações foram divulgadas pela Polícia Federal em São Paulo.

A PF destacou que, das 40 prisões por tráfico realizadas no mês de maio deste ano, metade são brasileiros e 55% são do sexo feminino.

Na tarde desta quarta-feira (5), uma passageira foi detida tentando embarcar para a Europa com droga oculta na mala. Natural da Letônia, a mulher, de 36 anos de idade, foi abordada por policiais na fila do check-in de um voo com destino a Madri.

Segundo a PF, “devido às suspeitas decorrentes da entrevista realizada pelos policiais, ela foi conduzida a uma sala reservada onde teve suas bagagens revistadas”.

Dentro de uma mala da passageira foi “identificado um fundo falso que ocultava dois volumes contendo um pó, identificado pelos peritos como cocaína, cuja massa somou quase três quilos”. A mulher vai ser conduzida ao presídio feminino, à disposição da Justiça.