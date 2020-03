Mulheres e pessoas acima de 40: o perfil de casos do coronavírus no Brasil

São Paulo — O Brasil começou a semana superando a marca dos 30 casos confirmados para o coronavírus no país. Com uma nova atualização da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (10), já são 31 pacientes infectados pela doença, que se originou na China, em dezembro do ano passado.

Até agora, São Paulo tem o maior número de casos (16), seguido por Rio de Janeiro (8), Bahia (2), Alagoas (1), Espírito Santo (1), Minas Gerais (1), Distrito Federal (1) e Rio Grande do Sul (1). A maioria é mulher (54%), tem mais de 40 anos (61%) e viajou para países da Europa. A paciente mais nova é uma adolescente de 13 anos e a mais velha uma pessoa de 69 anos (veja mais detalhes no infográfico abaixo).

O ministério não identificou ainda se há alguma especificidade para o maior número de infectados ser do sexo feminino.

A boa notícia é que desde o primeiro caso confirmado em território nacional, em 26 de fevereiro, não houve nenhuma morte causada em decorrência do Covid-19, nome oficial da doença. A maior parte dos pacientes está com saúde estável e em isolamento domiciliar.

O caso do Distrito Federal é o que mais preocupa as autoridades de saúde, pela gravidade. A paciente está internada em isolamento na UTI do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), respirando com ajuda de aparelhos e com suporte hemodinâmico.

Segundo boletim da Secretaria de Saúde do estado, desta segunda-feira (9), o estado da mulher ainda é grave, porém estável. Ela segue respirando por aparelhos. De acordo com a pasta, seu quadro de saúde foi agravado por doenças relacionadas as que ela já possuía.

Nos últimos dias, eventos e reuniões têm sido canceladas, por precaução. Nesta terça-feira, um evento em Brasília do “Todos Pela Educação”, do qual participara o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi cancelado porque a presidente da ONG, Priscila Cruz, está com suspeita de infecção do coronavírus.

No país, segundo boletim da tarde desta segunda-feira, o Ministério da Saúde monitora 930 pacientes com suspeita da doença. A seguir veja um infográfico sobre o perfil dos casos confirmados como positivo para coronavírus no Brasil: