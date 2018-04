Mulher faz refém em ponto de ônibus e bloqueia Avenida Paulista

Uma mulher foi feita refém por outra em um ponto de ônibus na altura do número 900 da Avenida Paulista, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira. Com uma faca, a agressora ameaçava ferir a vítima. Segundo a Polícia Militar, o primeiro pedido de socorro feito ao 190 chegou às 12h16. A mulher se entregou às 12h58.

Os primeiros policiais que chegaram no ponto, na frente do prédio da Petrobrás, segundo a PM, isolaram a área e pediram auxílio ao Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), e o Resgate do Corpo de Bombeiros. Mas a agressora concordou em se desarmar e entregar a faca antes de os grupamentos especiais chegarem.

A Paulista chegou a ser bloqueada, em todas as faixas, na pista sentido Paraíso, na altura da Alameda Campinas, mas já foi liberada.

A polícia ainda não confirmou a identidade das envolvidas nem o que teria provocado a ocorrência.