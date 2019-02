Mulher é espancada por quatro horas no Rio e agressor é preso em flagrante

São Paulo — Na madrugada do último sábado (16), em uma nova tentativa de feminicídio, uma mulher foi espancada por quatro horas em seu apartamento, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A vítima é Elaine Perez Caparroz, uma empresária de 55 anos. Seu agressor foi identificado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro como Vinícius Batista Serra, 27 anos.

Os dois se conheceram nas redes sociais e decidiram se encontrar para um jantar na casa de Elaine, depois de oito meses de conversa online.

Em depoimento no hospital, divulgado neste domingo pelo Fantástico, a vítima relatou como as agressões começaram. “Ele pediu para dormir comigo e eu deixei. Então ele falou ‘deita no meu ombro para a gente dormir abraçadinho, pra dormir juntinho. Aí eu falei ‘tá bom’. Eu acordei com ele me esmurrando a cara”.

Ela ainda conta que o agressor deu mordidas no corpo dela e tentou aplicar um mata leão. “Eu me defendi e comecei a gritar ‘socorro'”.

De acordo com a PMRJ, os agentes de segurança foram acionados durante a madrugada e quando chegaram no local o agressor já estava detido por vigilantes do condomínio. Ele foi preso em flagrante.

Aos policiais, Vinícius disse que tomou vinho, dormiu e acordou em surto.

A vítima ficou com o rosto desfigurado e vai precisar de cirurgia. Ela foi internada em estado grave no Hospital Lourenço Jorge e, em seguida, transferida para uma unidade particular.

O irmão de Elaine, Rogério Perez afirmou ao Fantástico que a empresária está com inúmeras fraturas. “Ela está com uma fratura no nariz, que está causando problemas de respiração. Quebrou o maxilar, quebrou os dentes. É inacreditável que isso possa acontecer tão perto da gente”.

Filho lutador se declara

Após o caso, o lutador Rayron Gracie, filho de Eliana, usou as redes sociais para se declarar à mãe: “Te amo, mãe”, escreveu.

Ele recebeu apoio de pessoas importantes para o esporte, como o comentarista e ex-atleta Flávio Canto, o skatista Bob Burnquist e a lutadora Kyra Gracie.