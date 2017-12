Mulher é agredida por segurança em estação do metrô de São Paulo

São Paulo – Nesta quarta-feira (20), uma mulher foi agredida por um agente da segurança do metrô de São Paulo, após uma discussão dentro da estação Vila Matilde, da Linha 3-Vermelha, na Zona Leste da capital paulista.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de pessoas discutindo com os seguranças. Em seguida, as imagens mostram o agente agredindo a vítima, que tenta revidar.

Em nota, o Metrô informou que o segurança foi afastado de suas funções.

“O Metrô repudia todo e qualquer tipo de violência. A atuação do empregado não condiz com as diretrizes de atendimento da Companhia”, diz o comunicado.

Veja o registro: