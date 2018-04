Mulher de Moro elogia Rosa Weber no Instagram

São Paulo – A advogada Rosangela Wolff Moro, esposa do juiz federal Sérgio Moro, responsável por parte das ações da Operação Lava Jato na primeira instância, teria publicado na noite de ontem (5) em seu perfil no Instagram uma foto celebrando o voto da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber no julgamento que negou o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Coerência é tudo”, teria comentado a advogada na publicação que continha uma foto da ministra. A imagem teria sido apagada depois de receber mais de mil curtidas, segundo informações do portal O Globo.

Seguindo o relator do processo, Edson Fachin, Rosa Weber deu voto considerado decisivo para o resultado de 6 a 5 contra o HC de Lula no julgamento.

Agora, o ex-presidente poderá ser preso antes que se esgotem todos os recursos cabíveis à sua sentença do caso triplex, dada pelo juiz federal Sérgio Moro.

Em primeira instância, Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF4), e a pena aumentada para 12 anos e um mês.