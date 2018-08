Mulher baleada por PM em Duque de Caxias tem morte cerebral

A Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, informou que a costureira Vânia Silva Tiburcio, de 37 anos, teve morte cerebral. Ela foi baleada na noite dessa terça-feira (20) por um policial militar, durante uma blitz em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro.

O carro em que a vítima estava era conduzido pelo marido dela, Carlos Alberto Lopes, e havia sido roubado em abril, recuperado dias depois, mas a baixa no Detran ainda não tinha sido efetuada. Vania está internada no Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias.

Segundo nota da Polícia Militar (PM), o veículo com a placa KQR-9943 ainda constava como roubado e por isso foi parado na blitz. Ainda segundo a PM, o disparo foi feito contra o carro porque o motorista “não obedeceu à ordem de parar e tentou fugir da equipe”.

Segundo o marido da vítima, eles estavam indo para a casa da mãe de Vânia, onde iriam passar a noite, para hoje pela manhã seguirem até o posto de Detran para resolver a situação do veículo. Ele disse que o bairro onde moram em Duque de Caxias é considerado área de risco e, portanto, um local muito perigoso para sair de manhã cedo, por isso a decisão de dormir na casa da sogra.

O caso está na Delegacia de Homicídios, onde foi instaurado um inquérito policial. As armas dos policiais foram apreendidas e vão passar por perícia.