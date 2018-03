MST ocupa fábrica da Nestlé em MG contra privatização da água

Brasília – Aproximadamente, 600 mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem terra (MST) ocuparam uma fábrica de água mineral da Nestlé em São Lourenço, Minas Gerais, nesta terça-feira em protesto contra a privatização da água, o que, segundo o grupo, é negociado no 8º Fórum Mundial da Água que acontece em Brasília.

De acordo com o comunicado divulgado pelo MST, o objetivo da ação é fazer um alerta sobre as “negociatas que ocorrem neste momento no Fórum Mundial das Águas, em Brasília”. O grupo entrou no local às 6h. Conforme o texto, elas denunciam a “entrega das águas às corporações internacionais, conduzida a passos largos pelo governo golpista de Michel Temer”.

Em declarações à Agência Efe, Maria Gomes de Oliveira, da direção de MST, disse que o Fórum “promove mesas de negociações com presidentes de corporações, como Nestlé e Coca Cola”, que se disfarçam de “marketing sustentável” para enganar às pessoas.

“A Nestlé se estabeleceu aqui há décadas e por décadas faz a exploração predatória e inclusive irregular. A água é um bem comum da humanidade, defendê-la é questão de soberania”, disse ela.

Maria afirmou ser “muita petulância fazer um fórum internacional para comercializar nossas reservas de água”.

De acordo com o comunicado do movimento, em janeiro de 2018 Temer e o presidente de Nestlé, Paul Bulcke, se reuniram para discutir a exploração do Aquífero Guarani, uma reserva que abrange quatro países (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai).

“A empresa, que controla 10,5% do mercado mundial de água, está instalada na cidade mineira desde 1994, quando comprou as fontes e o Parque das Águas de São Lourenço. Desde 1997, a população local denuncia a exploração das águas minerais que, antes de serem privatizadas, eram amplamente utilizadas para tratamentos medicinais. Além da redução da vazão, nota-se a mudança no sabor da água, ou seja, a exploração está fazendo com que ela perca seus sais minerais”, informou o grupo no texto.