MST diz que sem-terra já bloquearam 50 pontos em rodovias no País

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra informou na tarde desta sexta-feira, 6, que mais de 50 pontos de rodovias foram bloqueados em 16 Estados de todo o País desde a manhã de hoje, tanto em capitais como em cidades menores, em protesto contra a ordem de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o movimento, os bloqueios podem ainda crescer com o cumprimento do mandado expedido pelo juiz Sérgio Moro. O MST diz que foram mobilizados mais de 15 mil trabalhadores.

Está previsto ainda o deslocamento de um grupo para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde ocorre uma vigília de apoio a Lula.