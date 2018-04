MST começa a bloquear estradas em protesto contra prisão de Lula

Sorocaba – O MST iniciou nas primeiras horas desta sexta-feira, 6, o bloqueio de rodovias no Mato Grosso, Bahia, Pernambuco e Espírito Santo.

De acordo com o coordenador do movimento Alexandre Conceição, a ideia é bloquear 50 BRs em 24 Estados, em protesto contra a decretação da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula na noite desta quinta-feira. O ex-presidente tem até as 17h desta sexta, 6, para se apresentar “voluntariamente” à Polícia Federal em Curitiba, base da Operação Lava Jato. Lula permanece na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.