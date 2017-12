MPF pede troca de vices da Caixa Econômica Federal

Brasília – O Ministério Público Federal (MPF) pediu na sexta-feira a troca imediata de todos os vice-presidentes da Caixa Econômica Federal e afirma que ex-assessor do presidente Michel Temer flagrado com mala de dinheiro da JBS teria procurado o presidente do banco, Gilberto Occhi, para tratar de assuntos de uma empresa.

Em ofício dirigido ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e ao presidente da Caixa, o MPF levanta suspeitas de irregularidades envolvendo vice-presidentes da Caixa e aponta o risco de ingerência política sobre a instituição.

O documento do Ministério Público aponta que o ex-assessor de Temer Rocha Loures, réu por corrupção passiva em ação que apura o suposto pagamento de propina de executivos da J&F, teria procurado Gilberto Occhi e depois o vice-presidente Corporativo Antônio Carlos Ferreira para tratar de interesses da empresa Rodrimar, que opera no Porto de Santos.

O MPF pede ainda, com base nas investigações da operação Greenfield, a melhoria no processo de seleção de altos executivos — por meio de processo seletivo–, e que reuniões sobre negócios entre os dirigentes do banco ocorram nas dependências da instituição, entre outros pontos.