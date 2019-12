MPF pede devolução de R$ 21 bilhões por crimes da JBS no BNDES

Brasília — A Procuradoria da República no Distrito Federal apresentou ação civil pública por improbidade administrativa contra a JBS, o empresário Joesley Batista, os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antonio Palocci, o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho e outros personagens acusados de fraudes nos empréstimos do BNDES ao frigorífico.

No total, o Ministério Público Federal pediu o ressarcimento de R$ 21 bilhões aos cofres públicos, valor acima do acordado pelo grupo J&F em seu acordo de leniência, que foi de cerca de R$ 10 bilhões.

“Além da condenação por improbidade, o MPF pede a devolução de 144.206.155 ações JBSS3 à BNDESPar e demais ressarcimentos de danos, acrescidos de multa e do dano moral coletivo, totalizando uma devolução de mais de R$ 21 bilhões”, diz em nota a Procuradoria.

Segundo a nota, as irregularidades ocorreram entre 2007 e 2011 e em razão delas a BNDESPar deixou de receber 144.206.155 ações JBSS3 com valor atualizado de R$ 3.958.458.954,75.

“Houve ainda dano advindo do pagamento de ‘taxas de administração’ pela adesão injustificada e antieconômica ao Fundo FIP Prot (R$ 20.547.737,46,) e o dano decorrente da dispensa indevida da cobrança de juros no empréstimo do BNDES à empresa JBS, em 2005, para a compra da empresa argentina Swift (R$ 69.738.370,53, atualizados), totalizando um prejuízo de R$ 4.207.370.556,96 ao banco público”, diz a nota.