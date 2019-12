MPF denuncia ex-presidente do Paraguai, “doleiro dos doleiros” e mais 17

A força-tarefa da Lava-Jato no Rio denunciou na quinta-feira o ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes, o doleiro Dario Messer e outras 17 pessoas alvos da operação Patrón. O juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas, é quem vai analisar se recebe ou não a denúncia. Entre os acusados há 11 brasileiros, sete paraguaios e um uruguaio.

O Ministério Público Federal (MPF) acusa os denunciados de formar uma organização especializada em lavagem de dinheiro e outros crimes que operava pelo menos desde os anos 2000, com a prática de câmbio ilegal e evasão de divisas a partir dos países de origem. Messer é conhecido como “doleiro dos doleiros” e ficou foragido por mais de um ano da força-tarefa. Foi preso em São Paulo em julho deste ano.

A investigação contra o grupo nasceu no âmbito das apurações do esquema do ex-governador Sergio Cabral, condenado a 267 anos de prisão. O MPF aponta que ele usou serviços da rede de Messer no Uruguai para ocultar cifras milionárias oriundas de corrupção. Myra de Oliveira Athayde, namorada do doleiro e presa na Operação Patrón, também foi denunciada. Ela é acusada de ajudá-lo na lavagem de dinheiro.

O MPF aponta na denúncia crimes cometidos desde 2011 e afirma que eles não cessaram mesmo após a prisão de Messer. Alguns dos denunciados são acusados pelos procuradores de ajudar a se manter foragido da Justiça e a ocultar grandes somas de dinheiro ilícito. Segundo os investigadores, cerca de US$1,5 milhão foi movimentado.

Os procuradores dizem que Cartes, denunciado por organização criminosa, pertencia ao núcleo político, que reunia empresários, políticos e advogados que garantiam as atividades da organização e sua impunidade. O MPF aponta a associação do ex-presidente do Paraguai à organização ao menos entre maio de 2018 e julho de 2019, período em que Messer ficou foragido. Os investigadores dizem que ele intercedeu pelo doleiro, apesar das ordens de prisão nos dois países.

Na denúncia, o MPF diz que a participação de Cartes na organização foi demonstrada por seu financiamento de US$ 500 mil a Messer, valor que teria sido ocultado pelo empresário Antonio Joaquim da Mota até a entrega para a namorada de Messer.

Veja quem foi denunciado:

1 – Dario Messer (apontado como doleiro dos doleiros) – Organização criminosa | Câmbio ilegal | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro

2. Najun Azario Flato Turner (apontado como doleiro)– Organização criminosa | Câmbio ilegal | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro

3. Lucas Lucio Mereles Paredes (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Câmbio ilegal | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro

4. Roque Fabiano Silveira (empresário) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro

5. Filipe Arges Cursage (apontado como operador) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro

6. Luiz Carlos de Andrade Fonseca (apontado como doleiro) – Organização criminosa| Lavagem de dinheiro

7. Valter Pereira Lima (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro

8. Horácio Manuel Cartes Jara (ex-presidente do Paraguai) – Organização criminosa

9. Myra de Oliveira Athayde (namorada de Messer) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro

10. Antonio Joaquim da Mota – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro

11. Cecy Medes Gonçalves da Mota – Organização criminosa

12. José Fermin Valdez Gonzalez (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro

13. Felipe Cogorno Alvarez – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro

14. Edgar Ceferino Aranda Franco (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro

15. Jorge Alberto Ojeda Segovia (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro

16. Alcione Maria Mello de Oliveira Athayde (mãe de Myra) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro

17. Arleir Francisco Bellieny (padrastro de Myra) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro

18. Roland Pascal Gerbauld (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro

19. Maria Letícia Bobeda Andrada (advogada paraguaia) – Organização criminosa