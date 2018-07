MPF quer explicações do Facebook sobre remoção de páginas ligadas ao MBL

São Paulo – O Ministério Público Federal de Goiás cobra que o Facebook explique suas razões para deletar 196 páginas e 87 perfis de cunho político da rede social. A empresa tem 48 horas para detalhar as contas removidas e justificar a exclusão de cada uma.

Em comunicado, o Facebook afirmou que desativou páginas relacionadas com “uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook, e escondia das pessoas a natureza e a origem de seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação”.

Parte das contas excluídas eram administradas por membros do Movimento Brasil Livre (MBL). Em nota, o movimento afirma que as páginas removidas tinham dados biográficos e tinham o papel de denunciar fake news divulgadas por veículos da imprensa.

O procurador Ailton Benedito, autor do pedido, afirma, em nota, que as normas que regulam a internet no Brasil visam impedir a censura e discriminação dos usuários.

Em setembro, Benedito abriu uma investigação contra o Facebook para apurar suposta prática de censura relacionada à “Exposição Queer”, que foi cancelada em Porto Alegre (RS) após polêmica nas redes sociais.