MP denuncia ex-vereador por agressão em frente ao Instituto Lula

O ex-vereador de Diadema Manoel Eduardo Marinho, mais conhecido como Maninho do PT, e seu filho, Leandro Eduardo Marinho, foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo por agressão contra Carlos Alberto Bettoni, ocorrida no dia 5 de abril, em frente ao Instituto Lula, na região do Ipiranga. Eles foram denunciados pelo promotor Luiz Eduardo Levit Zilberman por tentativa de homicídio com motivo torpe e cruel.

Bettoni foi agredido em frente ao Instituto Lula após supostamente gritar ofensas ao PT durante entrevista do senador Lindbergh Farias (RJ) à imprensa. Um dos denunciados empurrou a vítima, que bateu a cabeça em um caminhão que passava no local. Bettoni foi internado no Hospital São Camilo, onde permaneceu até o final de abril.

Na ocasião, manifestantes pró-Lula estavam reunidos em frente ao instituto após ser divulgada a notícia de que o juiz Sérgio Moro havia expedido ordem de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quanto ao secretário nacional do Setorial Sindical do PT, Paulo Cayres, indiciado pela Polícia Civil, o promotor pediu o arquivamento do inquérito, alegando que ele não teria participado diretamente do ataque que levou o empresário Bettoni a bater a cabeça contra o caminhão.

A Agência Brasil não conseguiu contato com o ex-vereador e seu advogado.