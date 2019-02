Mourão elogia Hino nas escolas, mas diz que uso de slogan é ilegal

São Paulo – O vice-presidente Hamilton Mourão comentou nesta terça-feira, 26, em entrevista à Rádio Gaúcha, o e-mail do Ministério da Educação (MEC) enviado nesta segunda-feira, 25, a escolas de ensino fundamental e médio do país.

Mourão disse que o ministro Ricardo Vélez Rodríguez acertou ao incentivar que alunos cantem o Hino Nacional, mas ponderou que a recomendação do MEC padecia por ilegalidade ao conter a expressão “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” na carta do ministro a ser lida para as crianças. A frase ficou conhecida por ser o slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

“Foi o único problema que o ministro teve quando redigiu isso aí (o slogan). É contra a legislação. Você não pode colocar uma mensagem que não é de propaganda governamental a algo que seja ligado à propaganda”, disse o vice-presidente.

Pouco antes, diante da repercussão negativa, o ministro Vélez Rodríguez disse que errou ao colocar a frase de campanha no texto e que enviou às escolas nova versão da carta, desta vez sem o slogan.