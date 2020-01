Mourão diz que Witzel “não tem ética nem moral” após conversa gravada

Brasília — O presidente em exercício Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, não tem “ética” e “moral”.

A declaração foi feita quando Mourão foi questionado sobre um vídeo que Witzel fez de uma conversa entre ele e o presidente em exercício, para pedir apoio ao envio de água potável às áreas atingidas pelas chuvas no Norte e Noroeste do estado. A conversa foi filmada por um assessor de Witzel e publicada na conta do governador no Twitter na noite de domingo.

“Em relação ao governador Wilson Witzel, ele diz que foi fuzileiro naval. Eu acredito que ele esqueceu a ética e a moral que caracterizam as Forças Armadas quando saiu do corpo de fuzileiros navais. Nada mais tenho a dizer a respeito”, disse Mourão, ao chegar na Vice-Presidência.

O vídeo já havia sido criticado pelo presidente Jair Bolsonaro, que, durante viagem a Índia, disse que “não é usual alguém fazer isso”:

“Pelas imagens, ele está no seu carro e um assessor filma. E ele liga para o presidente em exercício. Acho que não é usual alguém fazer isso. Eu não gostaria que fizessem comigo qual seja o assunto. O que se trata por telefone tem que ser reservado”, disse Bolsonaro.

Veja o vídeo: