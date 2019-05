Mourão critica comunicação do governo ao falar sobre cortes na Educação

Brasília — O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, considera que o governo tem “falhado na comunicação” e precisa explicar melhor o contingenciamento na área da educação.

Para ele, a participação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (15), será uma oportunidade para fazer esclarecimentos.

“Nós temos falhado na nossa comunicação, e agora é uma oportunidade, lá dentro do Congresso, que o ministro vai ter para explicar isso tudo”, disse Mourão.

Ao comentar as manifestações que ocorrem em todo O País contra cortes na educação, disse que é “normal” e “faz parte do sistema democrático”. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro chamou manifestantes de “idiotas úteis” e “massa de manobra”.

“Desde que seja pacífica, ordeira e não limite o direito de ir e vir das outras pessoas, é uma forma que aqueles que se sentem inconformados têm de apresentar o seu protesto. Então, normal”, avaliou o vice-presidente sobre os protestos.

Sobre as críticas ao bloqueio de recursos na educação, Mourão justificou que não se trata de corte, e sim de contingenciamento. Segundo ele, a medida ocorreu em todos os governos anteriores, com exceção do ex-presidente Michel Temer, que liberou o orçamento em fevereiro.

“Uma questão que está sendo muito pouco comentada é a dos restos a pagar, aquelas despesas que foram empenhadas em anos anteriores e que não foram liquidadas. O Ministério da Educação inscreveu e reinscreveu em 31 de dezembro do ano passado R$ 32 bilhões de restos a pagar. Comparem com o orçamento dele e vejam que é um peso grande. E já pagou R$ 7 bilhões disso aí, isso é financeiro que entrou esse ano. Isso impacta no momento onde nós estamos arrecadando pouco, por isso a necessidade do contingenciamento”, justificou.