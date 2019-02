Mourão: Coitado do Lula, não soube distinguir o público do privado

Brasília – O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou na noite desta quarta-feira (6) que a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia por corrupção e lavagem de dinheiro é “triste”. “Coitado do Lula. Infelizmente não soube distinguir o público do privado. É triste”, disse Mourão ao ser questionado sobre o caso. O ex-presidente está preso desde o ano passado em Curitiba por outra condenação no caso do triplex do Guarujá (SP).

Nesta quarta-feira, a juíza federal Gabriela Hardt, da Operação Lava Jato, condenou o ex-presidente a 12 anos e 11 meses de prisão por, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro na ação penal que envolve o sítio Santa Bárbara, em Atibaia.

O petista foi sentenciado por supostamente receber R$ 1 milhão em propinas referentes às reformas do imóvel, que está em nome de Fernando Bittar, filho do amigo de Lula e ex-prefeito de Campinas, Jacó Bittar. Segundo a sentença, as obras foram custeadas pelas empreiteiras OAS, Odebrecht e Schahin.

A Lava Jato afirma que o sítio passou por três reformas: uma sob comando do pecuarista José Carlos Bumlai, no valor de R$ 150 mil, outra da Odebrecht, de R$ 700 mil e uma terceira reforma na cozinha, pela OAS, de R$ 170 mil, em um total de R$ 1,02 milhão.