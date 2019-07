Motoristas e cobradores de SP decidem parar por três horas nesta quarta

Motoristas e cobradores do transporte coletivo da capital paulista decidiram nesta segunda (29), em assembleia da categoria, que farão uma paralisação de três horas nos terminais de ônibus na manhã de quarta-feira (31).

Segundo o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, os ônibus deixarão de circular a partir das 9h.

A decisão dos motoristas e cobradores de ônibus é um protesto contra o que o sindicato classificou de “desmonte” do sistema de transporte público pelo prefeito da capital, Bruno Covas. “A preocupação no meio da categoria cresce na medida em que o prefeito Bruno Covas coloca em prática o “desmonte” do sistema de transporte público, com a redução da frota de ônibus, restruturação das linhas estruturais e locais, bem como, a extinção da função do cobrador”, destacou em nota, o sindicato.

Além da paralisação, a categoria decidiu fazer na quarta-feira à tarde uma passeata pelas principais vias da capital paulista, passando pela Avenida Paulista e Rua da Consolação, deslocando-se até a sede da prefeitura, no centro da cidade.

Em nota, a prefeitura informou que acompanha a movimentação do sindicato e disse que “fará todos os esforços para garantir o deslocamento da população”.