Motoristas do MS atravessam fronteira para abastecer no Paraguai

São Paulo – Com a greve dos caminhoneiros completando cinco dias nesta sexta-feira, 25, motoristas em Mato Grosso do Sul estão atravessando a fronteira para abastecer no Paraguai devido à falta de combustível em suas cidades.

De acordo com informações veiculadas no “Bom dia Brasil”, da TV Globo, os postos da cidade de Pedro Juan Caballero costumavam receber caminhoneiros brasileiros de dois em dois dias, já que o combustível no país vizinho é mais barato. Mas, com a paralisação, os motoristas estão chegando todos os dias e o movimento está grande.

Ainda de acordo com o jornal televisivo, mesmo após o acordo anunciado na quinta-feira, 24, pelo governo que previa trégua da greve por 15 dias, há manifestações de caminhoneiros em 25 Estados e no Distrito Federal. De acordo com a reportagem, os motoristas disseram que não concordam com a proposta do Planalto ou não foram informados sobre os termos do acordo.

Em São Paulo, a rodovia Régis Bittencourt segue com bloqueios em três pontos nos dois sentidos. Na Raposo Tavares, as vias foram liberadas, mas, segundo o Bom dia Brasil, homens encapuzados rasgaram o pneu de vários veículos, impedindo o desbloqueio da estrada.