Motorista encontra lentidão nas rodovias litorâneas de São Paulo

As rodovias litorâneas de São Paulo apresentam lentidão na tarde desta terça-feira (13). Na volta do Carnaval, todas as rodovias do litoral norte e sul do estado têm pontos de lentidão ou apresentam congestionamento, informou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) e as concessionárias.

A Rodovia Rio-Santos apresenta congestionamento no sentido São Sebastião entre os quilômetros (kms) 54 e 60 e também entre os quilômetros 70 e 100. Também há congestionamento na Mogi-Bertioga, sentido Mogi das Cruzes, entre os kms 82 a 69. Na rodovia Oswaldo Cruz, o congestionamento se localiza entre os kms 94 a 78, na saída de Ubatuba, sentido Taubaté.

Segundo a Ecovias, que administra o sistema Anchieta/Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral sul, há pontos de congestionamento entre os kms 47 e 56 da Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, e do km 70 ao km 52, sentido capital, por causa do excesso de veículos. Já na Rodovia Anchieta, o congestionamento é no sentido capital, entre os kms 56 e 47, também provocado pelo excesso de veículos.

Já no sistema Anhanguera/Bandeirantes, que liga a capital ao interior e é administrado pela CCR AutoBAn, o tráfego é normal neste momento. O trânsito também é normal no sistema Raposo Tavares/Castello Branco, informou a CCR ViaOeste.

Na rodovia Carvalho Pinto, administrada pela Ecopistas, o tráfego é lento, sentido São Paulo, do km 93 ao km 90, pelo excesso de veículos. Na direção oposta, sentido interior, o tráfego flui bem. Já nas rodovias Tamoios (trecho sob concessão da Ecopistas) e na Ayrton Senna, há boas condições de tráfego.