Motorista de SP não precisa mais ir ao Detran para renovar CNH

Quem dirige em 85 cidades do estado de São Paulo não precisará mais ir ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo para renovar a carteira de motorista. A facilidade foi anunciada neste semana pela Prefeitura do estado e pode ser solicitada pelo portal do Detran-SP. Confira a lista dos 85 municípios onde o serviço está disponível.

O serviço de renovação simplificada reaproveita a última coleta biométrica do cidadão: foto, assinatura e digitais, e emite automaticamente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem envolver unidades de atendimento. Para receber o documento em casa, basta agendar os exames médico e psicotécnico no portal, ir à clínica e pagar a taxa de emissão e de envio pelos Correios. A taxa do exame médico é de R$ 87,55. O psicotécnico custa R$ 102,14. O custo de envio pelos Correios é de R$ 54,77 e a entrega é feita em até sete dias úteis.

Pode utilizar o benefício quem tem CNH vencida ou a vencer em 30 dias, com foto e em situação regular (não estar suspensa ou cassada). Se houver necessidade de alterar dados (nome de casado, endereço, entre outros), bem como de nova coleta biométrica, ou caso o sistema identifique algum impedimento, o processo deverá ser efetuado presencialmente.

O serviço vale para condutores das categorias A (moto), B (automóvel) e A/B. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, tais carteiras representam 82% do total de 24 milhões de habilitações registradas no estado. Já a renovação corresponde a mais de 50% dos serviços de CNH realizados nos postos do Detran-SP. Ao todo, são cerca de 300 mil renovações mensais.