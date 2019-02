Morte piora tráfego na Marginal Pinheiros, em São Paulo

São Paulo – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo registrou nove quilômetros de trânsito lento, às 19h20 desta terça-feira (6) na Marginal Pinheiros, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim. Região que estava com metade da via interditada.

O transtorno no trânsito foi provocado, em parte, também por causa de uma perseguição policial que terminou em acidente e morte, por volta das 18h30, na Marginal Pinheiros – uma das principais vias de escoamento do trânsito da capital paulista -, no sentido Interlagos, altura da Ponte Cidade Jardim.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um rapaz tinha acabado de roubar uma motocicleta e alguns policiais começaram a perseguição. Ele entrou na contramão da marginal e bateu de frente com outras duas motos e um carro.

A colisão deixou uma pessoa morta e duas feridas; uma delas em estado grave, segundo a PM, que não revelou a identidade do morto.