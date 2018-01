Morre papa da gastronomia francesa, o estrelado chef Paul Bocuse

São Paulo – Conhecido como o “papa” da gastronomia francesa, personificada por ele durante décadas no mundo inteiro, o estrelado chef Paul Bocuse faleceu aos 91 anos – informou no Twitter o ministro francês do Interior e ex-prefeito de Lyon, Gérard Collomb.

Bocuse morreu em seu conhecido restaurante de Collonges-au-Mont-d’Or, vilarejo perto de Lyon, na região centro-leste do país, relatou um chef lionês próximo à família, que ainda não se pronunciou.

Há vários anos, Paul Bocuse sofria do Mal de Parkinson.