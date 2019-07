Paulo Henrique Amorim morre de enfarte no Rio de Janeiro aos 77 anos

São Paulo — O jornalista Paulo Henrique Amorim morreu aos 77 anos na manhã desta quarta-feira (10).

Ele estava em sua casa, no Rio de Janeiro, quando sofreu um enfarte, de acordo com a sua esposa, Geórgia Pinheiro. Ele havia acabado de retornar de um jantar com amigos.

A morte foi confirmada ao vivo pela TV Record, onde o apresentador havia trabalhado nos últimos anos de sua carreira. A apresentadora Ana Hickmann, que foi apadrinhada por Amorim na televisão, falou sobre a perda do amigo.

.@ahickmann se emociona ao falar sobre a morte de Paulo Henrique Amorim. #FalaBrasil pic.twitter.com/hLwsuXovj3 — Fala Brasil (@fala_brasil) July 10, 2019

Amorim havia sido afastado da Record em junho. O jornalista era crítico ferrenho do governo Bolsonaro, apoiado pela direção da emissora, e havia feito uma postagem recente atacando o ministro da Justiça, Sergio Moro. A emissora nega que o afastamento tenha tido motivação política.

Perfil

Paulo Henrique Amorim construiu uma carreira que vai do jornalismo impresso ao televisivo. Atuou como correspondente internacional em Nova Iorque nas revistas Realidade e Veja. Na televisão, passou pela extinta Manchete, pela Globo, Bandeirantes e TV Cultura.

Contratado pela Record em 2003, ele assumiu na ocasião a apresentação da edição noturna do Jornal da Record. Posteriormente foi deslocado para o programa Domingo Espetacular.

Paralelamente, o jornalista também editava o Conversa Afiada, um site focado na cobertura política do país que ele criou inicialmente como um blog em 2008. A notícia de sua morte repercutiu no meio profissional e político.

“Os jornalistas brasileiros acordaram hoje com uma triste notícia: a morte por infarto do jornalista Paulo Henrique Amorim. É uma perda para o jornalismo. Além de atuar na Record, ele também atuava no jornalismo independente com seu site Conversa Afiada e estava fazendo um trabalho interessante porque suscitava o debate e a crítica. Vai fazer falta”, lamentou Maria José Braga, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas.

Nas redes sociais, políticos e colegas de profissão também prestam homenagem. O jornalista e escritor Mário Magalhães escreveu em seu perfil que Paulo Henrique Amorim foi um jornalista corajoso e compartilhou um de seus discursos. “Reverencio sua memória com um vídeo dele, de dezembro de 2017, em defesa da liberdade de expressão”.

Paulo Henrique Amorim foi, sobretudo, um jornalista corajoso. Na hora em que ele parte, num momento tão dramático para o Brasil e o jornalismo brasileiro, reverencio sua memória com um vídeo dele, de dezembro de 2017, em defesa da liberdade de expressão.https://t.co/EAP0UWAuKC — Mário Magalhães (@mariomagalhaes_) July 10, 2019

Amigos, políticos e colegas de profissão também lamentaram a morte do jornalista pelas redes sociais.

O jornalista Paulo Henrique Amorim partiu: nesta madrugada, seu coração apaixonado explodiu, parou de bater. Perdemos um jornalismo crítico, inquieto, problematizador. Fundamental no Br de hj, com uma imprensa chapa branca, insossa, seduzida pelas facilidade$ do poder. Viva PHA! — Chico Alencar (@50ChicoAlencar) July 10, 2019

A morte de Paulo Henrique Amorim priva o jornalismo brasileiro de um dos seus nomes mais importantes. Ele deixa a marca de uma atuação digna na denúncia dos retrocessos que o país enfrenta e na defesa da democracia e do estado de direito. Meus sentimentos à família e aos amigos. — Dilma Rousseff (@dilmabr) July 10, 2019

Minhas homenagens ao jornalista Paulo Henrique Amorim. Longa e vitoriosa carreira. Tivemos algumas conversas inesquecíveis e muitas entrevistas. pic.twitter.com/0KwaWUK98B — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) July 10, 2019

O Fluminense Football Club lamenta profundamente a notícia do falecimento do jornalista e tricolor Paulo Henrique Amorim, aos 77 anos. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 10, 2019

Paulo Henrique Amorim nos deixa O jornalista tinha uma história marcante no jornalismo brasileiro. Polêmico e de opiniões contundentes, estava na geladeira na Record por pressão do governo Bolsonaro em função de suas posições críticas. Lamentamos o ocorrido. — Ivan Valente (@IvanValente) July 10, 2019