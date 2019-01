Morre o ex-deputado Carlos Araújo, ex-marido de Dilma

O ex-deputado estadual Carlos Araújo (PDT-RS), ex-marido de Dilma Rousseff, morreu hoje de madrugada em Porto Alegre (RS) aos 79 anos.

As causas da morte não foram divulgadas. Ele estava internado desde o dia 25 de julho no Hospital São Francisco, do Complexo Hospitalar Santa Casa.

Dilma Rousseff ainda não se manifestou e deve chegar a Porto Alegre na manhã deste sábado. Araújo é pai de Paula Rousseff, filha única da união com Dilma. Os dois ficaram juntos por 20 anos.

Advogado trabalhista, ele foi integrante da Juventude Comunista e combateu a ditadura militar. Como Dilma, foi preso e torturado nos anos 1970. Começou sua carreira política em 1980 como deputado estadual pelo PDT, partido que ajudou a formar.