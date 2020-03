Morre Lila Covas, viúva de Mário Covas e avó do prefeito de SP

Morreu em São Paulo Lila Covas, viúva do ex-governador Mario Covas e avó do prefeito da capital paulista, Bruno Covas. A informação é do diretório estadual do PSDB-SP.

“Enquanto presidente do Fundo Social de Solidariedade, representou uma mudança no paradigma das ações sociais, implementando programas em parceria com a sociedade civil e instituindo campanhas que priorizaram o desenvolvimento social”, diz a nota, assinada pelo presidente do PSDB-SP, Marco Vinholi, e pelo secretário-geral do PSDB-SP, Carlos Alberto Balotta.

A nota não informa a causa da morte. “Em nome dos tucanos de São Paulo, nos solidarizamos à família Covas neste momento de profunda dor, convictos de que seu exemplo de vida manterá vivo seu legado”, conclui o texto.

A Prefeitura de São Paulo também divulgou nota comunicando “com pesar o falecimento de D. Lila Covas, avó do prefeito Bruno Covas” A Prefeitura informa “que não haverá cerimônia fúnebre, em respeito à recomendação de recolhimento de toda a população”.