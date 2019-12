Morre idealizador do Projeto Rondon, Sérgio Mário Pasquali aos 93 anos

Tendo sido o principal idealizador do Projeto Rondon – iniciativa criada em 1968 para levar cidadania e educação para localidades isoladas -, o ex-ministro da Educação coronel Sérgio Mário Pasquali morreu nesta quarta-feira (25), aos 93 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Indicado inicialmente para ocupar o cargo de secretário-geral da Educação durante a presidência do general João Batista Figueiredo, o coronel Sérgio Mário foi responsável pela ideia de usar a juventude universitária para levar conhecimento para áreas isoladas e de difícil acesso. Logo foi indicado para ministro da Educação, cargo que ocupou durante 4 anos.

Após entrar para a reserva, Sérgio Pasqualli continuou acompanhando a evolução do Projeto Rondon. O militar também realizava palestras em universidades sobre desenvolvimento sustentável e educação.

O coronel era nascido em Guaporé, no Rio Grande do Sul, e usou sua carreira como professor em cursos de formação na Escola de Comando do Estado Maior do Exército para formular justamente o projeto que seria, mais tarde, a maior iniciativa de integração cultural feita pelas Forças Armadas brasileiras: o Rondon.