Morre ex-ministra Nilcéa Freire, aos 67 anos

Rio de Janeiro — A ex-ministra Nilcéa Freire morreu na noite do último sábado aos 67 anos, no Rio de Janeiro. Carioca, pesquisadora e médica, Nilcéa esteve à frente da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela também foi a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora na Universidade do Estado do Rio (Uerj), onde implementou o sistema de cotas.

A morte da ex-ministra foi confirmada pelo PT do Rio de Janeiro. Durante os anos que esteve no comando da secretaria, Nilcéa aprovou grandes avanços nas políticas públicas voltadas para mulheres. Foi na sua gestão que houva a implementação da Lei Maria da Penha, em 2006.

Pelas redes sociais, políticos lamentaram a morte da ex-ministras. A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), com quem Nilcéa firmou parcerias ao longo de sua carreira, homenageou a pesquisadora.

“Sem palavras para a notícia da morte da querida Nilcéia Freire. Triste demais saber que partiu tão cedo. Sempre fez parte das fileiras daqueles que não se acomodam com as injustiças do mundo. Foi ministra das Mulheres, ativista, sempre atuante na causa feminista. Muita falta!”, escreveu a deputada.

A ex-presidente Dilma Rousseff também comentou sobre a morte de Nilcéa, a quem chamou de “brava lutadora”:

“Nilcéa foi uma brava lutadora. Deixa grande lacuna em todas as lutas populares e do feminismo brasileiro. Fará enorme falta, mas sua vida servirá sempre de exemplo e estímulo a que continuemos trilhando o caminho da resistência ao autoritarismo, à misoginia e à exclusão social.”

O velório de Nilcéa será na próxima segunda-feira, na Capela Ecumênica da Uerj, às 10h. Nilcéa deixa dois filhos.