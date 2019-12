Morre a antropóloga Alba Zaluar, referência no estudo da violência no país

Morreu nesta quinta-feira a antropóloga Alba Zaluar, antropóloga e socióloga brasileira que teve seu trabalho voltado ao estudo da violência urbana. A informação foi publicada no site da IESP, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Alba fundou em 1997 e coordenou o Núcelo de Pesquisa em Violências (NUPEVI) com pesquisas sobre violências doméstica, policial, urbana, vinculada ao tráfico de drogas.

Depois de sua aposentadoria, em 2012, a antropóloga passou a atuar como professora visitante no IESP/ UERJ.

Leia anota na íntegra:

É com pesar que o IESP-UERJ comunica à comunidade acadêmica o falecimento da professora Alba Zaluar, docente do nosso Programa de Pós-graduação em Sociologia de 2012 a 2019 e atualmente pesquisadora associada do Instituto. Alba Zaluar foi uma das mais importantes referências da sociologia e da antropologia urbana e da violência no Brasil, tendo publicado dezenas de artigos, capítulos e livros sobre os temas e lecionado em centros como Unicamp e IMS-UERJ.

O velório se dará amanhã (20/12) na Capela 6 do Cemitério São João Batista, às 10h, e o sepultamento às 13h. Neste momento, manifestamos nosso profundos sentimentos a seus familiares.