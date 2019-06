Moro vai prestar esclarecimentos no Senado na próxima quarta (19)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse nesta terça (11) durante a sessão do Congresso Nacional que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, será ouvido pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado na próxima quarta (19), às 9 horas.

Alcolumbre leu ofício do líder do governo no Senado, senador Major Olimpio (PSL-SP), em que Moro se coloca à disposição dos senadores para comentar as notícias “amplamente divulgadas” sobre a Lava Jato.

O líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS), cobrou que Moro também seja ouvido pelos deputados. “Por que razão o ministro pode escolher em qual comissão e de qual Casa ele deve comparecer? Não é adequado que ele decida, e não possamos participar dessa decisão”.

Alcolumbre afirmou que usou a sessão para informar ao Senado sobre a audiência e não lhe cabe opinar sobre a Câmara.

“Estou informando aos senadores, nada impede que os deputados possam exercer os seus mandatos e convidar ou convocar o ministro“, declarou.