Moro posta foto com calendário para provar que seu Twitter é verdadeiro

Menos de 24h após criar um perfil no Twitter, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, já é alvo de memes e brincadeiras. O principal motivo é a última postagem, na qual o ex-juiz aparece em uma foto segurando um calendário da Caixa Econômica Federal com o dia de hoje, quarta-feira (4), em destaque. O objetivo da publicação é provar que o perfil na rede é verdadeiro.

“Provando que esse twitter é meu mesmo (o que é um pouco inusitado)”, escreveu o ministro.

Provando que esse twitter é meu mesmo (o que é um pouco inusitado). pic.twitter.com/2HXmYc7vvT — Sergio Moro (@SF_Moro) April 4, 2019

A publicação curiosa já rendeu mais de 75 mil likes e 11 mil retuites ao ministro. O post é o segundo em que Moro busca mostrar a veracidade da conta. Horas antes, o ex-juiz da Lava Jato publicou: “Este twitter é meu mesmo, Sergio Moro.”

Ola, bom dia, há muitas páginas de apoio e até alguns perfis falsos, mas este twitter é meu mesmo, Sergio Moro. — Sergio Moro (@SF_Moro) April 4, 2019

Moro declarou que aderiu à rede social por ser um “instrumento poderoso de comunicação” e informou que a ideia é divulgar projetos e propostas do ministério, como o projeto de lei anticrime, que espera tramitação na Câmara dos Deputados e já rendeu desentendimento com o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia.

O ministro recebeu as boas vindas do presidente Jair Bolsonaro e do atual juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Em pouco tempo no Twitter, Moro já conseguiu um total de 275 mil seguidores. Em sua primeira hora na rede social, o saldo já era de 25 mil pessoas seguindo o ministro.