Moro emitiu mandado de prisão contra Lula? A Justiça diz que não

São Paulo — A Justiça Federal do Paraná afirmou, em nota no final da tarde de hoje (25), que é falso o suposto mandado de prisão contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que circula em redes sociais e grupos do Whatsapp.

Segundo a imagem compartilhada na internet, o suposto mandado teria sido assinado pelo juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, e estaria relacionado à confirmação em segunda instância da condenação de Lula no caso do triplex em Guarujá (SP).

“O mandado de prisão, supostamente expedido pela 13ª Vara Federal de Curitiba em desfavor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea nesta sexta-feira (26/1), é falso”, afirma a nota emitida pela assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná.

Na última quarta-feira, os desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4) confirmaram a condenação de Lula e elevaram sua pena para 12 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado.

Uma eventual prisão só poderia acontecer quando todas as possibilidades de recurso se esgotarem nessa instância – e, por ora, ainda não há um prazo para que isso aconteça. (LEIA: Após condenação, quando Lula pode ser preso?)

Nesta quinta-feira, o ex-presidente teve seu passaporte confiscado pela Justiça Federal do Distrito Federal e não poderá mais sair do país.